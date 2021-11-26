Синоптик рассказала, ждать ли москвичам морозов в начале декабря

В первых числах декабря в Москве ожидается переменчивая погода, температура будет падать ночью до минус восьми градусов и снова повышаться. Вторая пятидневка месяца должна пройти без осадков, но с умеренными морозами, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «Москве 24».

Все модели долгосрочного прогноза показывают, что первая пятидневка будет с довольно неустойчивой погодой, то есть мороз некоторое время постоит, потом вновь будет оттепель. <...> Начиная с первых чисел календарной зимы погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому постепенно осадки пойдут на убыль. То есть еще 1 декабря у нас будет снежок от небольшого до умеренного, но температура воздуха уже будет отрицательной, — сообщила Позднякова.

Она добавила, что в начале декабря в Москве будет облачно. Будут проявляться просветы, но только 1 декабря, когда постепенно власть атлантических циклонов перейдёт к антициклону.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в конце ноября жителей центральной части Европейской России ждёт тёплая для этого периода погода. Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы. При этом ночью она составит около нуля градусов. Атмосферное давление будет падать на два-три миллиметра в сутки.