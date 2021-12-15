Синоптик предупредил россиян о грядущих аномальных морозах

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об аномальных морозах, которые ожидаются в декабре и январе. Аномальные холода наступят в европейской части России, на Урале и в Западной Сибири, сообщает «Радио КП».

Зима будет разной. Сейчас мы вступаем в период оттепели, — пояснил синоптик.

Уже сейчас количество снега выше нормы, а последние десять дней декабря будет очень холодно, настоящая сибирская зима. Стабилизируется погода к концу января, отметил метеоролог.

Среднесуточная температура опустится ниже положенной нормы на 5–7 градусов. Поэтому в этом году Новый год мы встретим с классической погодой с морозом и огромными сугробами, а не со слякотью под ногами, — резюмировал Тишковец.

Ранее сообщалось, что за сутки 14 декабря на Москву обрушились сильнейшие аномальные снегопады. В столице выпало 20% месячной нормы осадков, составляющей 56 миллиметров. Такого снегопада не было в мегаполисе 28 лет.