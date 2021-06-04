Синоптик предупредил о раннем начале сезона смерчей на Чёрном море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в акватории Чёрного моря будут наблюдаться условия для образования смерчей. Он подчеркнул, что обычно сезон смерчей начинается лишь в августе-сентябре, сообщает ТАСС.
Прогнозируются условия для смерчей над морем. Это очень рано, смерчи возникают обычно, когда температура воды около 25 градусов тепла, — пояснил учёный.
Вильфанд добавил, что на побережье смерчи выходить не будут.
Это не опасно, смерчи не выходят на побережье, но необычно, — считает он.
Ранее стало известно, что температура ниже нормы на 3–4 градуса продержится в Ростовской области и Краснодарском крае до середины следующей недели, заявил Роман Вильфанд. Он уточнил, что это отложит начало купального сезона.