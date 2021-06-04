Синоптик предупредил о раннем начале сезона смерчей на Чёрном море

Фото: Modesti Giuseppe/Tips Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Топливо можно экономить при езде на автомобиле, если использовать пять приёмов. Об этом сообщил журнал «За рулём».

Автор публикации отмечает, что необходимо отказаться от установки на машину различных дополнительных приспособлений и устройств, к примеру, поперечных рейлингов на крыше с багажником или «кенгурятников». Всё это «цепляется» за воздух...