Синоптик предупредил москвичей о потеплении до плюсовых температур Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +1 градуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидается очередной «всплеск тепла», рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +1 градуса. При этом в выходные дни в столице сохранится морозная погода, температура воздуха составит от минус 8 до минус 13 градусов.

Погода в выходные дни в Москве будет умеренно холодной, без экстремальных снегопадов и сильных порывах ветра. Будет преимущественно облачно. Температура воздуха сохранится в пределах 8-13 градусов мороза. Но уже на следующей неделе нас ожидает очередной переход к более теплой погоде. К среде, 24 января, прогнозируется до нуля, одного градуса тепла, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады и метели, обрушившиеся на Москву, закончатся днем 19 января. Также ожидается резкое потепление от минус 1 до минус 3 градусов в ночь на Крещение.

Метеоролог Михаил Леус рассказал, что крещенской ночью пройдут снегопады, а температура будет находиться на нулевой отметке. Также 19 января ожидается мокрый снег с дождем, а температура прогреется до плюс 1–2 градусов. Однако на следующий день похолодает до минус 6–8 градусов, а на улицах образуется гололедица, резюмировал он.