Силовики будут забирать пьяных в вытрезвители из дома

https://static.news.ru/photo/03cb6e52-c7a7-11eb-9ee3-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления пьяных людей в вытрезвители. Из текста, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации следует, что силовики получат право забирать нетрезвых граждан в том числе из дома.

Людей будут забирать из транспорта и из парков, с площадей, вокзалов и с улицы. При этом полицейские смогут отвозить в вытрезвители граждан, которые находятся как в состоянии алкогольного, так и наркотического или любого другого опьянения, если они не способны самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке.

[Забирать людей будут,] если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище, — отмечается в документе.

Перед доставкой человека в вытрезвитель силовики должны будут установить его личность.

В России с 2021 года вновь разрешено создавать вытрезвители. Они будут работать на основе государственно-частного партнёрства. Изменения в необходимые законодательные акты были внесены депутатами Госдумы, глава государства Владимир Путин подписал соответствующие законы. В Минздраве пояснили, что в вытрезвители будут доставлять не всех пьяных, а только абсолютно беспомощных, а также если что-то будет угрожать их жизни.