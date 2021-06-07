Силовики будут забирать пьяных в вытрезвители из дома

Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления пьяных людей в вытрезвители. Из текста, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации следует, что силовики получат право забирать нетрезвых граждан в том числе из дома.
Людей
[Забирать людей будут,] если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище, — отмечается в документе.
Перед доставкой человека в вытрезвитель силовики должны будут установить его личность.
В России с 2021 года вновь разрешено создавать вытрезвители. Они будут работать на основе государственно-частного партнёрства. Изменения в необходимые законодательные акты были внесены депутатами Госдумы, глава государства Владимир Путин подписал соответствующие законы. В Минздраве пояснили, что в вытрезвители будут доставлять не всех пьяных, а только абсолютно беспомощных, а также если что-то будет угрожать их жизни.