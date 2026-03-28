Шведский шоколадный хит за полчаса: пирог с тягучей серединкой без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется порадовать семью домашней выпечкой без сложных рецептов, этот вариант — настоящая находка. Шведский пирог с насыщенным шоколадным вкусом готовится быстро, а внутри остается мягким и слегка тягучим, словно десерт из хорошей кофейни.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 145 г;
  • мука — 120 г;
  • какао-порошок — 60 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 360 г;
  • соль — 1 щепотка.

Приготовление

Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Сливочное масло растопите и смешайте с солью. В отдельной миске соедините сахар, муку и какао, затем влейте масло и перемешайте до густой массы.

Яйца слегка взбейте вилкой и добавьте в тесто. Перемешайте до гладкости — оно получится плотным и блестящим. Перелейте массу в форму диаметром около 18 см, разровняйте поверхность.

Выпекайте 30–35 минут. Сверху образуется тонкая корочка, а внутри пирог останется мягким и нежным.

Дайте десерту немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте. Такой пирог быстро собирает всех за столом и исчезает до последней крошки.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
