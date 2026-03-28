Шведский шоколадный хит за полчаса: пирог с тягучей серединкой без лишних хлопот

Если хочется порадовать семью домашней выпечкой без сложных рецептов, этот вариант — настоящая находка. Шведский пирог с насыщенным шоколадным вкусом готовится быстро, а внутри остается мягким и слегка тягучим, словно десерт из хорошей кофейни.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 145 г;
- мука — 120 г;
- какао-порошок — 60 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 360 г;
- соль — 1 щепотка.
Приготовление
Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Сливочное масло растопите и смешайте с солью. В отдельной миске соедините сахар, муку и какао, затем влейте масло и перемешайте до густой массы.
Яйца слегка взбейте вилкой и добавьте в тесто. Перемешайте до гладкости — оно получится плотным и блестящим. Перелейте массу в форму диаметром около 18 см, разровняйте поверхность.
Выпекайте 30–35 минут. Сверху образуется тонкая корочка, а внутри пирог останется мягким и нежным.
Дайте десерту немного остыть, нарежьте на кусочки и подавайте. Такой пирог быстро собирает всех за столом и исчезает до последней крошки.
