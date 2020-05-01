Штрафы за отсутствие защиты церквей от террористов появятся в России

https://static.news.ru/photo/f2dfa600-8bd2-11ea-86e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за нарушение антитеррористической защищённости объектов религиозных организаций ввели в России.

Антитеррористическую безопасность культовых зданий и сооружений будут оценивать межведомственные комиссии, возглавляемые руководителями религиозных организаций. Они будут присваивать им категории от III до I в зависимости от прогнозируемого числа пострадавших в результате теракта.

По закону, если нарушение антитеррористической безопасности не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то оно влечёт наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Руководитель Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила , что в столице работу по оценке храмов удалось провести до введения ограничительных мер. Также была согласована типовая форма акта осмотра, сообщает ТАСС.

Заместитель председателя и управляющий делами Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рафик Фаттахетдинов отметил, что оформление паспортов безопасности для мусульманских объектов проходит неоднородно. В некоторых регионах небольшим приходам очень затратно соблюдать все необходимые меры. По его словам, в глубинке на весь комплекс мер требуется от нескольких сотен тысяч до одного миллиона рублей, что является непосильной ношей для приходов.

NEWS.ru писал, что ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в РФ).