Штрафы за отсутствие защиты церквей от террористов появятся в России

Штрафы за нарушение антитеррористической защищённости объектов религиозных организаций ввели в России.
Антитеррористическую безопасность культовых зданий и сооружений будут оценивать межведомственные комиссии, возглавляемые руководителями религиозных организаций. Они будут присваивать им категории от III до I в зависимости от прогнозируемого числа пострадавших в результате теракта.
По закону, если нарушение антитеррористической безопасности не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то оно влечёт наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
Руководитель Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега)
Заместитель председателя и управляющий делами Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рафик Фаттахетдинов отметил, что оформление паспортов безопасности для мусульманских объектов проходит неоднородно. В некоторых регионах небольшим приходам очень затратно соблюдать все необходимые меры. По его словам, в глубинке на весь комплекс мер требуется от нескольких сотен тысяч до одного миллиона рублей, что является непосильной ношей для приходов.
NEWS.ru писал, что ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая в РФ).
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