Ликвидированные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

Трое уничтоженных в Екатеринбурге боевиков были сторонниками запрещённой на территории РФ террористической организации «Исламское государство», сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
… они были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности, — передаёт сообщение ТАСС.
Отмечается, что боевики были ликвидированы в частном ломе на территории Чкаловского района Екатеринбурга.
Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности провела в Екатеринбурге контртеррористическую операцию.
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