Ликвидированные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

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Правительство Хабаровского края приняло решение направить на поддержку малого и среднего бизнеса почти 1,1 млрд рублей. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе региона.

Отмечается, что бюджетные средства выделят на реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики края. На эти цели направят 1 млрд 870 млн рублей. Большая часть из них пойдёт на...