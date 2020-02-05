https://static.news.ru/photo/5efb6bce-481e-11ea-9680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал на селектором совещании с руководителями Вооруженных сил о деталях парада 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Безусловно, основное внимание будет приковано к главному военному параду в Москве, в котором задействуем 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов, — цитирует министра «Политика Сегодня».

Также будут продемонстрированы 24 образца новой техники. В частности, зенитные ракетные системы, танки, боевые машины пехоты и другие. В исторической части парада примут участие артиллерийские установки СУ-100 и танки Т-34-85.

Репетиции парада Победы будут проводиться на Красной площади с 29 апреля.

Как ранее писал NEWS.ru, правящая партия Эстонии призвала игнорировать парад Победы в Москве.