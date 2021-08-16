Школы начнут работать в очном формате

Учебный год в российских школах начнётся в режиме очных занятий. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой, передаёт пресс-служба Минпросвещения.

Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается, — сказал Кравцов.

Он добавил, что Минпросвещения контролирует обеспечение безопасности в учебных организациях. Кузнецова заявила, что нельзя принуждать учеников и преподавателей вакцинироваться, как и недопустимо ограничивать непривитых в учебном процессе.

Также на встрече обсудили капитальный ремонт школ и готовность образовательных организаций к учебному году.

Ранее планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ остался недоволен президент России Владимир Путин. Он попросил пересмотреть их.