Школьники России примут участие в «Президентских состязаниях»

https://static.news.ru/photo/666f0630-0ae3-11eb-ac89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стартуют спортивные соревнования для школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». В мероприятиях, которые пройдут с 10 по 30 октября, примут участие команды из 83 регионов страны.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Всероссийские этапы этих соревнований впервые пройдут онлайн, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Ежегодно в «Президентских состязаниях» принимают участие более 11 млн школьников, а в «Президентских спортивных играх» — более 6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения отказалось от централизованных решений о переводе школьников на дистанционное обучение. Образовательным учреждениям делегировано право самостоятельно определять формат образовательного процесса.