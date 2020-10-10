Школьники России примут участие в «Президентских состязаниях»

В России стартуют спортивные соревнования для школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». В мероприятиях, которые пройдут с 10 по 30 октября, примут участие команды из 83 регионов страны.
Конкурс будет проводиться в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Всероссийские этапы этих соревнований впервые пройдут онлайн,
Ежегодно в «Президентских состязаниях» принимают участие более 11 млн школьников, а в «Президентских спортивных играх» — более 6 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения отказалось от централизованных решений о переводе школьников на дистанционное обучение. Образовательным учреждениям делегировано право самостоятельно определять формат образовательного процесса.
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