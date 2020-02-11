https://static.news.ru/photo/49ba3dfc-4d65-11ea-b08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Стали известны подробности громкой истории в астраханской школе, где учительница вступила в интимную связь с девятиклассником. Как рассказал один из учеников этой школы, об отношениях взрослой женщины и подростка знали практически все учащиеся.

Правда это, потому что видео появилось. Она отличным педагогом была, не знаю, что с ней случилось. Видео видел, наверное, каждый ученик школы, — приводит его слова Пятый канал.

По его словам, педагог уже не работает в этом образовательном учреждении. Её уже уволили. Имя девятиклассника ученик назвать отказался, пояснив лишь, что он из старших классов.

Я не буду имя говорить... Зачем?! Совсем старший класс, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru писал, что видео интимной связи учительницы и девятиклассника появилось в Сети. На кадрах запечатлены поцелуи и объятия. По некоторым данным, школьники шантажировали педагога видеозаписью и грозили опубликовать её, если не получат пятёрки по биологии. Женщина отказалась и ролик появился в школьных чатах.