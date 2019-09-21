https://static.news.ru/photo/673a5908-dc8a-11e9-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ybelov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Якутскому шаману Александру Габышеву провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, пока он находился в диспансере, сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ, — говорится в постановлении.

Прянишников также отметил, что шаману оказывают юридическую помощь адвокаты организации Ольга Тимофеева и Борис Андреев, и заявил, что они смогут ознакомиться с материалами дела в понедельник, 23 сентября.

Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина». Он прошёл около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии его задержали силовики.

12 сентября против него возбудили уголовное дело. С 13 по 20 сентября он находился в розыске и был доставлен к следователю 20 сентября.

Как ранее писал News.ru, Александру Габышеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он был обвинён в экстремизме.