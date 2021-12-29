Сенатор объяснил, какую цель преследует законопроект о пытках

Изменения в УК РФ, направленные на совершенствование законодательства по противодействию пыткам, должны донести до общественности посыл о том, что они — абсолютно недопустимое явление, и у россиян должна выработаться к ним нетерпимость, рассказал «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. При этом он уточнил, что предложенные изменения — всего лишь часть работы.

Проблема пыток, я считаю, может быть решена, а изменения в УК в данном случае — лишь часть работы, которую необходимо провести. Этим документом мы даём конкретный посыл: такое явление, как пытки, абсолютно недопустимо, и в обществе нужно сформировать к нему нетерпимость. Мы даём чёткое определение этому понятию в соответствии с Конвенцией ООН, разграничиваем составы, определяем меру ответственности, — заверил Клишас.

Он подчеркнул, что знакомился с мнениями о законопроекте, но пока не услышал никакой содержательной критики. По словам сенатора, те, кто выступили против, руководствовались в основном эмоциями, которые нужно отбросить. Клишас напомнил, что в УК РФ не появилось отдельной статьи, касающейся пыток. При этом он отметил, что не считает это необходимым, так как выделение того или иного состава преступления в отдельную статью вовсе не уменьшает количество правонарушений.

Ранее правительство России направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, ужесточающий наказание за пытки в колониях для представителей власти, сообщается на сайте Госдумы. Согласно документу, за пытки будут наказывать лишением свободы сроком до 12 лет.