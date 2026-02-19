Семена в землю в мае — цветущий куст в июне: растет как на дрожжах без всякого ухода — чудо-цветок

Дачники, если хотите увидеть результат уже через месяц, откройте для себя настурцию — чудо-цветок, способный превратиться в пышный, усыпанный яркими цветами куст за рекордно короткие сроки. Сажаем семена в землю в мае — получаем цветущий куст в июне.

Это идеальное растение для тех, кто не любит долго ждать. Оно растет как на дрожжах: крупные семена настурции быстро всходят, а мощные побеги с округлыми листьями начинают стремительно наращивать зеленую массу. Всего через 4–5 недель после посева растение предстает во всей красе, формируя кустик высотой 25–40 см, сплошь покрытый огненными, солнечно-желтыми, лососевыми или бархатно-бордовыми цветами.

Настурция абсолютно неприхотлива, она обожает солнце. Ей не страшна засуха, она отпугивает многих вредителей и может расти в кашпо, вазонах или прямо на огороде, защищая культурные растения.

