Семье насмерть обварившегося кипятком калининградца выплатят 2 млн рублей

Центральный районный суд Калининграда взыскал в общей сложности 2 млн рублей в пользу семьи местного жителя Ивана Вшивкова, который насмерть обварился кипятком в отделе полиции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Сегодня Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску родителей, вдовы и дочери погибшего Ивана Вшивкова. Каждому из них Минфин России должен выплатить по 500 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, — написал Чиков.

Вшивкова задержали в октябре 2019 года за мелкое хулиганство. По утверждению полиции, бывший 36-летний футболист калининградской команды «Прогресс» после задержания вёл себя агрессивно: разбил камеру видеонаблюдения и оторвал батарею, из-за чего обварился кипятком. Бригада скорой доставила его из ОВД в больницу с ожогами 95% поверхности тела. На следующий день он умер в больнице.

Мать Ивана Вшивкова рассказала журналистам, что характер полученных мужчиной ожогов свидетельствует о совершении покушения на него. Так ей заявили врачи. Она подчеркнула, что для получения 95% ожогов тела нужно поливать человека кипятком больше пяти минут.

Следователи выяснили, что полицейские знали об угрозе жизни и здоровью задержанного, однако около получаса продержали его в камере с повреждённой трубой отопления, в которую поступала горячая вода. Их признали виновными по статье о халатности, повлёкшей смерть человека. Николай Плебух, который в ночь смерти задержанного был начальником смены, был приговорён к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а старший оперативный дежурный Александр Иванов — к двум годам колонии.