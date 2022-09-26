«Сейчас все поедем домой»: что известно о ЧП в военкомате Усть-Илимска Житель Иркутской области открыл стрельбу по военкому во время инструктажа мобилизованных

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В городе Усть-Илимске Иркутской области местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома Александра Елисеева. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, военный чиновник выжил и находится в реанимации. Стрелка задержали, на него завели уголовное дело по двум статьям УК. NEWS.ru собрал подробности инцидента.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла утром 26 сентября во время мероприятий по частичной мобилизации. Огонь открыл 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин. Как сообщает Mash, молодой человек зашёл внутрь здания и сказал, что «никто не будет воевать», после чего выстрелил из обреза. По словам очевидцев, это произошло, когда Александр Елисеев проводил «инструктаж для призывников». После первого выстрела в военкома Зинин призвал находившихся в помещении молодых людей бежать и нажал на курок второй раз. Как пишет местное издание Ircity, перед тем как начать стрелять, Зинин сказал: «Сейчас все поедем домой».

Пришли в военкомат, потом отдали документы. Военком повёл часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства, и всё в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошёл к нему и сказал, что «сейчас все поедем домой», и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал, — рассказал местный житель Сергей Шевченко, который пришёл в военкомат по повестке.

После этого всех находящихся в помещении вывели на улицу, а затем мобилизованных стали вновь заводить в военкомат по 15 человек и досматривать. До этого, по словам Шевченко, «никто не проверял документы, только повестку смотрели, писали в журнал и всё».

Первоначально сообщалось, что военный комиссар погиб, однако впоследствии стало известно, что он выжил. Согласно неподтверждённой информации, его привезли в городскую больницу Усть-Илимска с шестью пулевыми ранениями. Его планируют доставить санавиацией в Иркутск.

Фото: скриншот с видео/incident38/t.me

Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. <...> В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, добавив, что поручил усилить меры безопасности.

Управление СК по Иркутской области также сообщает, что военком не убит, а ранен. Стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии. После допроса и предъявления обвинения Зинина ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), — заявили в СК.

По неподтверждённым данным, стрелок должен был быть мобилизован. Telegram-канал Astra со ссылкой на маму Руслана Зинина сообщил, что молодой человек отправился в военкомат добровольцем. О случившемся женщина узнала из новостей.

В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром [26 сентября] он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех, — сообщила Марина Зинина.

Откуда у молодого человека оружие, женщина не знает. Между тем в соцсетях стали появляться сообщения, что Зинин пришёл в военкомат с обрезом как у Данилы Багрова в фильме «Брат». По данным Росгвардии, молодой человек не является законным владельцем этого оружия. Очевидцы говорят, что в военкомате не было металлодетекторов.

Пострадавший полковник запаса Александр Елисеев служил в вооруженных силах с 1983 года. Он проходил срочную службу в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе КГБ, на границе с Афганистаном. Затем более 20 лет служил на должностях офицерского состава, с 2010 года занимал пост военкома Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области.