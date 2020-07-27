Сбой произошёл в работе онлайн-сервисов Сбербанка

https://static.news.ru/photo/5e844b52-cff5-11ea-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой в работе онлайн-сервисов Сбербанка наблюдается в 27 июля 2020 года, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов в Сети. Большинство сообщений о неполадках приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.

Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в Сбербанк Онлайн. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства, — цитирует пресс-службу регулятора сайт iguides.ru.

По данным сайта, на 13:05 мск известно о 685 подобных отзывах. В частности, 80% юзеров пожаловались, что не имеют возможности перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% отмечали невозможность перевода денег со счета, передаёт портал.

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Яндекс» объяснил, что причиной отправки писем Spotify в спам стал технический сбой. В настоящее время ошибка исправлена и почтовый сервис переместил письма во «Входящие». Музыкальный сервис Spotify с 15 июля официально заработал в России и ещё в 12 странах. Приложение появилось в AppStore и Google Play накануне. Первым пользователям дали три месяца премиум-подписки бесплатно.

Накануне массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира.