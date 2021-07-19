Сбившую трёх детей москвичку посадили в одиночную камеру

Сбившую трёх детей на пешеходном переходе в столичном Солнцево Валерию Башкирову поместили в СИЗО в одиночную камеру. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Девушка находится под особым наблюдением, с ней работает психолог. Решение посадить Башкирову в одиночную камеру было обусловлено тем, что администрация СИЗО побоялась праведного гнева со стороны других заключённых в адрес виновницы ДТП.

Тем не менее психологическое состояние девушки ухудшается, поэтому планируется всё-таки подселить к ней неконфликтную сокамерницу. Уточняется, что свой 19-й день рождения Башкирова встретит в СИЗО — 2 августа.

ДТП произошло 16 июля. Башкирова сбила на переходе троих детей — мальчиков четырёх и пяти лет, девятимесячную девочку в коляске, а также их маму и бабушку. Мальчики от полученных травм скончались.

Первоначально суд назначил девушке меру пресечения в виде домашнего ареста, но затем заменил её заключением под стражу в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Ранее управляющий партнёр Коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Алексей Попов рассказал, как могут наказать Башкирову.