Сбежавшего из суда предполагаемого убийцу гея объявили в розыск

https://static.news.ru/photo/9af96d36-c38a-11eb-b8d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве гомосексуала Антон Бережной, сбежавший накануне из зала суда, не явился на следующее заседание. Мужчину объявили в розыск, рассказали журналистам телеканала «360» в суде.

Там отметили , что заседание снова пришлось отложить из-за неявки подсудимого.

Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки на судебное заседание. Постановлением суда Бережной объявлен в розыск, — рассказали в инстанции.

Следующее заседание назначили на 09:30 9 июня.

1 июня коллегия присяжных должна была вынести свой вердикт о виновности или невиновности Бережного. Подсудимый исчез во время перерыва в заседании и оставил в суде свой паспорт. В связи с этим заседание отложили.

6 февраля 2020 года присяжные оправдали Бережного по статье «Убийство», однако признали виновным в побоях. Сам инцидент произошёл в июне 2019 года рядом с Курским вокзалом. Подсудимый напал на двух молодых людей нетрадиционной ориентации с ножом, один из них в результате умер, второму удалось выжить. Выживший потерпевший утверждал, что нападение связано именно с ориентацией, Бережной оскорблял их, используя обсценную лексику. Сам подсудимый говорил в суде, что погибший «упал на нож».

В сентябре 2020 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Бережному и направил дело на новое рассмотрение.