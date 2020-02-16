https://static.news.ru/photo/1c56e156-50be-11ea-9382-fa163e074e61_660.jpg Евгений Сатановский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Евгений Сатановский отреагировал на заявление протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён с «проститутками». По его словам, церковь постепенно пытается заменить «партийных моралистов» из КПСС, «притаптывая» паству в грубой форме.

Ибо судьба партийных моралистов, вроде бы, не должна особенно стимулировать моралистов храмовых к тому, чтобы её повторять, — отметил Сатановский.

Он подчеркнул, что религия всегда призывает к прощению человеческих слабостей, однако, по всей видимости, священника это не смущает. В его высказывании слышится только «развесистое хамство в стиле Никиты Сергеевича Хрущёва».

Схамил и дальше пошёл. А вот с Богом, как свидитесь, так не поговоришь, — считает Сатановский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак. По его словам, в России мужчины, женатые гражданским браком, не считают женщин за жён. Позднее он отказался извиняться за эти слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

В Русской православной церкви заявили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.