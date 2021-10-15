«Самую безобразную» станцию метро в Москве начали ремонтировать

Москвичи, живущие в Головинском районе столицы, обрадовались ремонту станции метро «Водный стадион», которая находится на территории района. Они отметили, что только эта станция московского метрополитена «похожа на туалет» из-за ужасающей плитки, установленной ещё в советское время. Снимки они выложили в группе в Facebook.

Да, слава богу, начали сбивать плитку. Из трёх станций на нашей она самая безобразная, — написал москвич Андрей Потапенко.

«Со сбитой плиткой ещё безобразнее», «Можно подумать, что новая будет лучше», — возразили ему другие комментаторы. «С 5 октября практически ничего не изменилось. Хочется надеяться, что сделают что то симпатичное, а не просто пластиком залепят», — заметила ещё одна москвичка Ника Ярославна.

В целом люди порадовались, что власти города, наконец-то, обратили внимание на старые станции и начали их чинить, «а не только новые лепить». «Водный стадион» они при э том назвали самой безобразной станцией, которую давно пора привести в порядок.

Плитка была ужасная! Как в туалете. Самая некрасивая, но любимая станция метро. Если её сделают, буду рада! — добавила Светлана Калишева.

Ранее жители столицы нашли в городе одно место, которое похоже на виды Сан-Франциско (США) из-за трамвайных путей и неровного ландшафта. Снимок сделан на улице Кржижановского у метро «Профсоюзная».