06 февраля 2026 в 14:45

Салат с фасолью «Случайность»: появился случайно и стал любимым — простой рецепт выручит всегда

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат родился буквально «из ничего» — из того, что оказалось в холодильнике. Но результат оказался настолько удачным, что теперь его готовят снова и снова. Сытный, сочный, с ярким вкусом и приятным хрустом сухариков — идеальный вариант для быстрого ужина, гостей и перекуса.

Ингредиенты: консервированная фасоль без томата — 1 банка, помидоры — 2 шт., петрушка — 50 г, копчёная колбаса — 50 г, твёрдый сыр — 50 г, майонез — 2 ст. л., сухарики — 1 пачка.

Приготовление: колбасу нарежьте тонкой соломкой. Сыр натрите на мелкой тёрке. Помидоры нарежьте аккуратными кубиками. Петрушку мелко порубите. С фасоли слейте жидкость и добавьте её в миску к остальным ингредиентам. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Перед подачей выложите салат в салатник и щедро посыпьте сверху сухариками, чтобы они остались хрустящими. Простой, быстрый и очень вкусный салат, который выручает в любой ситуации и всегда собирает комплименты.

Ранее мы делились рецептом праздничного салата «Рубиновый шик». Нежный, сытный и очень эффектный — он будет с вами на любое застолье.

Ольга Шмырева
