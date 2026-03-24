Салат из свеклы по-корейски — быстрый рецепт для яркого вкуса и праздничного стола

Если классический винегрет кажется долгим и трудоемким, есть отличный вариант за считанные минуты. Свекла по-корейски с чесноком, кунжутом и пикантной заправкой готовится всего за 5 минут, а вкус получается насыщенным и ароматным. Такой салат идеально подойдет для буднего ужина и праздничного стола.
Ингредиенты:
- свекла отварная — 400 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- кунжут — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ст. л. (по желанию);
- соль — 0,5 ч. л.;
- молотый перец — по вкусу;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.
Приготовление
Свеклу натрите на крупной терке, чеснок измельчите и добавьте к овощу. Кунжут слегка обжарьте на сухой сковороде и соедините со свеклой. Влейте масло, добавьте сахар, уксус и специи, тщательно перемешайте. Перед подачей салат настоять 10–15 минут. По желанию добавьте кубики сыра фета или брынзы, зелень и орехи — получится еще ярче и вкуснее.
