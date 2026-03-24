24 марта 2026 в 19:15

Салат из свеклы по-корейски — быстрый рецепт для яркого вкуса и праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если классический винегрет кажется долгим и трудоемким, есть отличный вариант за считанные минуты. Свекла по-корейски с чесноком, кунжутом и пикантной заправкой готовится всего за 5 минут, а вкус получается насыщенным и ароматным. Такой салат идеально подойдет для буднего ужина и праздничного стола.

Ингредиенты:

  • свекла отварная — 400 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • кунжут — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ст. л. (по желанию);
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • молотый перец — по вкусу;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Приготовление

Свеклу натрите на крупной терке, чеснок измельчите и добавьте к овощу. Кунжут слегка обжарьте на сухой сковороде и соедините со свеклой. Влейте масло, добавьте сахар, уксус и специи, тщательно перемешайте. Перед подачей салат настоять 10–15 минут. По желанию добавьте кубики сыра фета или брынзы, зелень и орехи — получится еще ярче и вкуснее.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
