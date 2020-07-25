Саграда Фамилия в Барселоне полностью открылась для посетителей

https://static.news.ru/photo/3a70ad00-ce6f-11ea-8503-fa163e074e61_660.jpg Храм Саграда Фамилия Фото: Matthias Oesterle/dpa/Global Look Press

Всемирно известный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне открылся для всех посетителей 25 июля. В одной из главных достопримечательностей Испании теперь можно побывать по выходным с 09:00 до 15:00, а по будням — в утренние часы. Билеты продаются на сайте базилики.

Храм Святого Семейства закрыли для посещения из-за пандемии COVID-19 13 марта. К 4 июля он не работал уже 114 дней. На такой долгий срок церковь закрывалась только во время Гражданской войны 1936–1939 годов.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации Саграда Фамилия постепенно открывала двери для разных категорий посетителей. Так, 4, 5, 11 и 12 июля в ней смогли побывать медицинские работники главных городских больниц и их семьи, полицейские, а также представители неправительственных, общественных и коммерческих организаций.

Храм был заложен по проекту испанского архитектора Антонио Гауди в 1882 году. Его строительство ведётся на частные пожертвования, и оно до сих пор не завершено. Ежегодно храм посещают примерно 4,5 млн туристов. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил папа римский Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.

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