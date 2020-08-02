Сафронова посадили в камеру к подозреваемому в терроризме мусульманину

https://static.news.ru/photo/a5b1003e-d4db-11ea-9b01-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, после неподтверждённого у него коронавируса переведён в обычную камеру СИЗО «Лефортово».

Ивана перевели из карантина в обычную камеру, поскольку COVID-19 у него не подтвердился. Теперь он находится в камере с подозреваемым в экстремизме и терроризме. Это иностранный гражданин, мусульманин. Отношения у них ровные, — сообщила «Интерфаксу» представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По её словам, обеспокоенность вызывает то, что сокамерник Сафронова мог находиться в карцере за драку. Литвинович назвала его очень конфликтным человеком и заявила, что договорилась с Иваном через неделю вернуться к данному вопросу.

Как писал NEWS.ru, Сафронов некоторое время провёл в изоляционной камере после того, как у него заподозрили коронавирус. Наличие COVID-19 у арестованного советника главы «Роскосмоса» по результатам двух тестов не подтвердилось, поэтому его вернули в обычную камеру.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Также сообщалось, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать вину и раскрыть источники информации, с которыми он работал. По словам следователя, в этом случае он мог получить не более двух третей от максимального наказания — не более 10 лет.