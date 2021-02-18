С изъятого у Навальной телефона начали приходить сообщения её знакомым

https://static.news.ru/photo/95cf6c48-71f0-11eb-bdee-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Знакомые супруги осуждённого оппозиционера Алексея Навального Юлии сообщили, что с телефона женщины, который был изъят при обыске, начали приходить сообщения контактам из её записной книжки. Об этом заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Две недели назад, как вы все знаете, у Юли Навальной был обыск. Отобрали все телефоны. И вот чудо! Сейчас люди, записанные у неё в контактах в телефоне, говорят, что им пишут от её имени. Здорово работает наша полиция! — приводит слова Ярмыш телеканал «Дождь».

Обыски в квартире Алексея и Юлии Навальной прошли 27 января. Они были связаны с обвинениями в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В начале февраля Юлия Навальная улетела в Германию.

Ранее NEWS.ru писал, что Юлия Навальная заявила в интервью Harper’s Bazaar, что пока не планирует заниматься общественно-политической деятельностью. При этом она перечислила наиболее значимые пробелы в законодательстве России, которые, по её мнению, требуют особого внимания. Так, она отметила, что в РФ необходимо на законодательном уровне бороться с неравенством доходов для женщин, а также помогать одиноким матерям.