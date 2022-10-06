Ржавый бункер — моя свобода: где и как в России купить бомбоубежище Бизнес в регионах вкладывается в приобретение бункеров еще советских времен

Фото: wikiway.com

В России на фоне оживления страхов перед возможной ядерной войной зафиксирован всплеск предложений о продаже зданий, располагающих бомбоубежищами. В регионах на торги выставлено множество подобных объектов, как правило, ещё советской постройки. Продавцы признаются, что спрос на бункеры действительно появился. Некоторые потенциальные покупатели намерены использовать помещения по «двойному назначению»: там могут расположиться офисы, которые в случае форс-мажора автоматически превратятся в надежные укрытия.

Распродажа бункеров

В последние дни на фоне геополитической эскалации вокруг российско-украинского конфликта тема возможного ядерного удара муссируется всё чаще и активнее. Эксперты в телевизионных программах вполне серьезно рассуждают о том, кто и когда способен применить ядерное оружие первым и какое противоядие от него существует.

Естественно, подобная риторика не могла не сказаться на психологическом здоровье общества, утверждают эксперты. Многие даже впали в паническое настроение.

Однако, как ни странно, происходящее едва ли не в первую очередь сказалось на рынке коммерческой недвижимости. По всей стране на продажу начали в массовом порядке выставлять здания, в которых имеются бомбоубежища.

Фото: avito.ru

Например, в Нижнем Новгороде продается нежилое помещение в центре города площадью свыше 80 квадратных метров. В описании отмечается, что речь идет о бывшем бомбоубежище. В качестве плюсов называются толстые стены, сухое отапливаемое помещение, хорошая возможность по подъезду. Продавец утверждает, что это «отличный вариант под инвестиции или склад». Цена объекта — чуть менее двух миллионов рублей. В этом же городе продается мини-бункер площадью 25 квадратных метров. Продавец всячески расписывает многочисленные преимущества пребывания там:

Есть вода и канализация. Закрытая территория. Кладовая, подвал, кладовка, склад, гараж.

В Невельском районе Псковской области за 5,7 миллиона рублей сегодня можно приобрести здание материального склада. Его преимущество — огромное бомбоубежище.

Представитель компании-продавца сообщил NEWS.ru, что объект был построен еще в советское время:

Там нарушена система вентиляции, но кому нужно, может без проблем восстановить. Сейчас все надеются на авось, поэтому прямо ажиотажного спроса пока нет.

В Хабаровске с молотка готова уйти часть нежилого помещения в центре города. Цокольный этаж, служивший ранее бомбоубежищем, можно приобрести за 3,5 миллиона рублей.

Фото: avito.ru

Вход через жилой подъезд. Отдельный вход. Свет, отопление, центральные коммуникации, санузел. Требуется косметический ремонт, — указывается в объявлении.

В Санкт-Петербурге продаётся помещение бывшего бомбоубежища. Продавец рассказал NEWS.ru, что на этих площадях долгое время располагалась типография, а само помещение состоит из тамбура и четырёх отдельных комнат.

Подходит как для расположения в нем бизнеса, так и для сдачи в аренду, — пояснил собеседник.

Ещё один продавец бункера в разговоре с NEWS.ru отметил, что такие инвестиции только на первый взгляд смахивают на паранойю:

Конечно, никто из нас не хочет думать о чем-то очень плохом. Но мир сейчас сходит с ума, поэтому всё возможно. Если ядерная война случится, начнется паника, а вы скажете — ха-ха, я в домике. И всем будет на самом деле уже не смешно.

Риелтор Александр Семёнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что массовая продажа подобных объектов объясняется рядом причин.

Во-первых, панические настроения в обществе, появившиеся на фоне перманентного обсуждения ядерной войны, сыграли свою роль. Потенциальный ядерный удар стал своего рода маркетинговым приёмом — если раньше продавцы таких зданий ничего не сообщали о бомбоубежищах и продавали строения как обычные объекты, то сейчас это стало явным преимуществом. Во-вторых, отдельные представители бизнеса действительно не исключают катастрофы. Те, кто располагает средствами, покупают объекты на случай коллапса или же пытаются одним выстрелом убить двух зайцев: размещают в подвалах офисы, которые одновременно являются и укрытиями, — рассказал Семёнов.

По его словам, у таких сделок, правда, есть издержки: как правило, помещения бомбоубежищ находятся не в лучшем состоянии, кроме того, зачастую там есть сложности с канализацией, вентиляцией и интернетом — провести Wi-Fi удастся далеко не в каждый бункер.

Признак элитарности

Любопытно, что спрос на бомбоубежища в западных странах резко вырос сразу после 24 февраля, и эта тенденция, распространившись по всему миру, в итоге пришла и в Россию, рассказала в беседе с NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

Фото: avito.ru

Интереснее то, что на Западе этот рынок ранее существовал за счет спроса от многочисленных конспирологов и знаменитостей, новый расцвет он пережил во время пандемии коронавируса, а после 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию в Украине, обрел второе дыхание, — пояснила Андреева.

По ее словам, на сегодняшний день стоимость бункеров «варьируется от десятков тысяч долларов до бесконечности», а бункеры, которые предлагают известные итальянские, американские, немецкие фирмы, подчас напоминают роскошные пространства, в которых есть спортивные залы, кинотеатры, медицинские центры и даже собственный персонал. Например, подземный комплекс Survival Condo Project в Канзасе американской компании Vivos.

Возможно, жители Рублёвки вдохновятся подобными апартаментами и пойдут по такому же пути. Потому что теперь наличие бункера — новый признак элитарности, — отметила собеседница NEWS.ru.

Клинический психолог Марина Бондаренко рассказала, что после объявления о частичной мобилизации возник серьезный рост таких деструктивных реакций, как панические атаки, тотальная потеря опоры и колоссальная тревога за жизнь близких. В разговоре с NEWS.ru она признала: в состоянии панической атаки, в условиях тотальной потери опоры невозможно мыслить адекватно, невозможно принять наилучшие решения ни для себя, ни для своей команды, ни для своих близких.

В этот момент наш мозг пытается идти по простейшему пути и контролировать хотя бы что-то — и здесь нас как раз и ловят на предложение о якобы безопасном убежище, бункере, которые якобы являются выходом из сложившейся ситуации, — отметила Бондаренко.

Она порекомендовала обращаться к специалистам — психологам, психотерапевтам, помогающим практикам, которые обладают разнообразным инструментарием для того, чтобы помочь вернуть состояние устойчивости.