Российский союз автостраховщиков (РСА) официально опроверг информацию, которая появилась в ряде СМИ, о том, что база АИС ОСАГО перестанет работать 1 апреля.
База АИС РСА работает и продолжит работать в штатном режиме, никаких долгосрочных отключений системы не планируется, — сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.
Как ранее писал NEWS.ru, изменение расчёта стоимости ОСАГО исходя из личностных характеристик водителей, является большим шагом к новой реформе в сфере страхования, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
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