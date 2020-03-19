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Крупные импортёры алкоголя предупредили рестораны о проблемах с импортом алкоголя из-за коронавируса.

Отмечается, что на фоне ситуации с закрытием границ в работе таможни могут произойти изменения и поставки импортного алкоголя станут нерегулярными. Особенно остро проблема может стоять в ресторанном бизнесе, сообщил «Коммерсант»....