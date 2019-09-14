https://static.news.ru/photo/369a8b4a-d705-11e9-b310-fa163e074e61_660.jpg Синодальная резиденция Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве Фото: Игорь Палкин/РИА Новости

Воссоединение РПЦ с частью Архиепископии западноевропейских приходов является историческим событием, завершающим процесс преодоления церковных разделений за рубежом. Такое мнение выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Сегодня произошло историческое событие. Как сказано в решении Синода, это событие завершает процесс преодоления церковных разделений зарубежья, которые были порождены революцией и гражданской войной, — цитирует Легойду РИА Новости .

Представитель РПЦ назвал недавнее событие вторым этапом воссоединения. Первый произошёл в 2007 году, когда РПЦ объединилась с Русской православной церковью за границей.

Сколько приходов присоединится — говорить преждевременно. Сейчас речь идёт только об обращении владыки Иоанна [Ренетто], — пояснил Легойда.

Также он добавил, что больше половины Архиепископии высказалось за объединение. По его словам, это «живые, значимые приходы, они играют большую роль в духовной жизни Западной Европы».

Как писал News.ru, Московский патриархат принял под свою юрисдикцию главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна, а также всех клириков, которые желали присоединения к РПЦ. До этого Реннето был освобождён от поста иерарха Константинопольской церкви.