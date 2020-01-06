Синоптики назвали ночь перед Рождеством в Москве одной из самых тёплых за последние 20 лет.
Температура составила около -2,2 градуса по Цельсию. Однако самой тёплой сотрудники метеорологического центра считают ночь 2012 года. Тогда температура ртутного столба достигала +1,2 градуса по Цельсию,
Аномально тёплая температура ожидалась не только в Москве, но и по всей России. Синоптики прогнозировали превышение температурных норм на европейской части страны на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов.
Ранее NEWS.ru передавал, что синоптики рассказали москвичам о погоде в первый рабочий день года.
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