Россияне смогут пожаловаться на цены в гостиницах онлайн

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В России запустили новую онлайн-форму жалоб на завышенную стоимость размещения в отечественных гостиницах. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

По её словам, периодически выявляются факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые «бросают тень на весь туристический бизнес». Она напомнила, что завышение цен может повлечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность. Для того, чтобы оперативно реагировать на жалобы негодующих из-за высоких цен на отдых россиян, Ростуризм запустил форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф .

Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка, — цитирует Догузову агентство.

Она добавила, что такие факты будут пресекаться ведомством совместно с ФАС и Роспотребнадзором.

В конце марта в Ростуризме отчитались о завершении разработки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание в отрасли 4,6 млн рабочих мест и рост объёма экспорта туристических услуг до $22,2 млрд. Как уточнил Чернышенко на презентации, финансирование нацпроекта из федерального бюджета до 2030 года составит 529 млрд рублей, еще 72 млрд будет выделено из региональных средств.

По словам Догузовой, уже в этом году Россия запустит программу субсидирования туристических чартеров, появятся как минимум 12 направлений внутри страны. Это позволит в 1,5–2 раза удешевить стоимость отдыха для сограждан, отправляющихся в отпуск на неделю и более.