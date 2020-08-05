Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

https://static.news.ru/photo/83e37868-d7bc-11ea-b43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РФ в июле 2020 года самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиции механика, капитана, горняка, IT-специалиста и врача.

Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Список вакансий составлялся на основе данных общероссийской базы вакансий «Работа в России». Первое место заняли механики с зарплатой до 250–300 тыс. рублей. На постоянную работу и работу вахтовым методом их приглашают в Приморье, Якутию, Астраханскую, Архангельскую, Сахалинскую и Новосибирскую области. Вакансии размещают угледобывающие, рыбопромышленные и судовые компании.

В июле самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей, — говорится в сообщении.

Зарплаты капитанов составляют до 200–250 тыс. рублей. Вакансии по этой позиции размещают работодатели из Приморья, с Камчатки и Сахалина. Размер зарплаты работников горных предприятий — 200 тыс. рублей. IT-специалисты могут рассчитывать на оклад до 170–200 тыс. рублей. Наибольший спрос на них отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Роструд отметил широкие перспективы для врачей различных специализаций в отрасли здравоохранения. Так, городские и частные поликлиники в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Камчатском и Забайкальском краях приглашают на работу стоматологов, онкологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов. Им предлагаются зарплаты до 100 тыс. рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московские и петербургские госслужащие получают наиболее высокие зарплаты в России, а саратовские и ульяновские — самые низкие.