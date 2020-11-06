Население РФ за 9 месяцев 2020 года сократилось на 387,1 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/30f88ede-2057-11eb-ac59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России естественная убыль населения за январь — сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек.

Согласно данным Росстата о естественном движении населения, опубликованным на сайте ведомства, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе — сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.

За 9 месяцев 2020 года число разводов в РФ сократилось чуть более чем на 55 тыс. или на 12,1%. Всего с начала года было проведено 400,3 тыс. бракоразводных процессов. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 455,4 тыс. разводов.

По данным ведомства, наибольшее снижение числа разводов в абсолютных значениях зарегистрировано в Москве (на 5948 случаев), в Московской области (на 4809 случаев), Санкт-Петербурге (на 4163 случая), Свердловской области и Татарстане. В процентном соотношении число разводов в максимальной степени снизилось в Якутии (на 26,3%), в Тыве (на 23,4%), в Ярославской области (на 22,3%).

Также снизилось число браков: в 2020 году за 9 месяцев заключено 581,1 тыс. браков, а в 2019 году за аналогичный период — 718,5 тыс.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в сентябре на территории России выросла на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Росстата, всего от COVID-19 в стране погибли 9798 человек, у 5199 вирус стал основной причиной смерти, а у 870 он не был подтверждён, но являлся вероятной причиной произошедшего. Для 4599 пациентов коронавирус был неосновной причиной смерти, однако у 1401 из них вызвал смертельные осложнения других заболеваний. В августе коронавирус был причиной смерти для 7673 россиян.