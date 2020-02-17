https://static.news.ru/photo/70f48f56-516d-11ea-a02e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Гражданка РФ заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Иокогама.

В посольстве РФ отметили, что девушка будет госпитализирована.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. По последним данным, из 3,7 тысячи человек на борту 355 заразились коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, вопрос возвращения на родину граждан России, находящихся на круизном лайнере, стоящем из-за коронавируса на якоре у берегов Иокогамы, можно будет рассматривать только после того, как завершится карантин.