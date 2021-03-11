Россиянка получила к 8 Марта 8,5 тысячи подарков в соцсети

https://static.news.ru/photo/3fec94bc-827c-11eb-9df9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 6 по 8 марта пользователи «Одноклассников» отправили более 1,4 млрд виртуальных подарков. Каждая третья жительница России получила поздравление, приуроченное к Международному женскому дню, а рекордсменкой оказалась жительница Вологды.

В этом году праздник 8 Марта побил все рекорды: пользователями соцсети было отправлено более 1,4 млрд виртуальных подарков, с помощью стикеров было послано более 12,5 млн поздравлений. Причём 5,5 млн из них были загружены самими пользователями.

В этот раз подписчики использовали для поздравлений любимых дам новый сервис «Моменты», позволяющий публиковать фото и видео, доступные 24 часа. В результате по сравнению со средними показателями сервиса в новогодние праздники число просмотров моментов увеличилось в 1,5 раза, а количество реакций пользователей на них — вдвое.

Каждая третья жительница нашей страны (33,5 млн пользовательниц) получила в этом году в «Одноклассниках» подарок. Рекордсменкой стала пользовательница из Вологды, ей отправили 8,5 тысячи поздравлений с Международным женским днём. А самым щедрым на виртуальные поздравления оказался житель Белгорода, пославший представительницам прекрасного пола более 7,5 тысячи подарков к 8 Марта.

Лидером по количеству отправленных подарков среди регионов остаётся Москва. За ней следует Екатеринбург, а замыкает тройку Краснодар. В десятке активных российских городов также значатся Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань.