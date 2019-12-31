https://static.news.ru/photo/45b058a2-2c97-11ea-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лыжник из России Александр Большунов победил в гонке преследования классическим стилем в рамках соревнования «Тур де Ски» и Италии.

Мужчина прошёл 15 км за 38 минут 14,9 секунды, передаёт ТАСС.

На втором месте россиянин Сергей Устюгов — его отставание составляет 13,7 секунды. Тройку лидеров замыкает представитель Финляндии Ииво Нисканен (+24,8 секунды).

Как ранее информировал NEWS.ru, российские лыжники заняли все призовые места на этапе в Тоблахе в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победу одержал Сергей Устюгов, вторым и третьим стали Иван Якимушкин и Александр Большунов.