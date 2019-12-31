Лыжник из России Александр Большунов победил в гонке преследования классическим стилем в рамках соревнования «Тур де Ски» и Италии.
Мужчина прошёл 15 км за 38 минут 14,9 секунды,
На втором месте россиянин Сергей Устюгов — его отставание составляет 13,7 секунды. Тройку лидеров замыкает представитель Финляндии Ииво Нисканен (+24,8 секунды).
Как ранее информировал NEWS.ru, российские лыжники заняли все призовые места на этапе в Тоблахе в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Победу одержал Сергей Устюгов, вторым и третьим стали Иван Якимушкин и Александр Большунов.
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