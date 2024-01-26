Россиянин возглавит Лондонскую школу бизнеса Российский экономист Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса в 2024 году

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Сергей Гуриев

Российский экономист Сергей Гуриев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в 2024/25 учебном году возглавит Лондонскую школу бизнеса (London Business School), говорится в публикации на сайте высшего учебного заведения. Он перейдет из парижского Института политических исследований Sciences Po, где с 2022 года работал в должности проректора.

Сергей Гуриев, проректор и профессор экономики Института политических исследований в Париже, станет деканом в начале следующего академического года, — следует из публикации.

Гуриев с 2005 года руководил Российской экономической школой. В 2013 году он покинул Россию и обосновался во Франции. С 2016 по 2019 год профессор был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), став первым россиянином на этом посту. В марте 2023 года его внесли в список иностранных агентов по причине его участия в создании и распространении материалов других иноагентов. Гуриев также высказывался против военных действий на Украине.

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