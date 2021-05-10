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Россияне выбрали самые уважаемые профессии

07:51, 11 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне выбрали самые уважаемые профессии: 59% считают, что это врач, на втором месте оказались учителя — 40% и ещё 38% проголосовало за спасателей.

Как пишет RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», 27% уважительно относится к пожарным, 22% — к военным и 19% — к инженерам. В меньшей степени россияне вспоминали о лётчиках (14%), машинистах (13%) и шахтёрах (12%).

Также популярным ответом было уважение вообще ко всем профессиям.

Рост темпов роботизации и достижения технического прогресса могут вызвать резкое сокращение таких профессий, как официант, водитель и курьер, писал ранее NEWS.ru.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов также рассказал, что ряд профессий работников транспорта могут исчезнуть в ближайшие 10 лет благодаря развитию технического прогресса. Так, по его словам, под угрозой оказались водитель автобуса и машинист метро. В настоящее время во многих странах активно тестируется система автопилотов.

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