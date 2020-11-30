Разница поколений: у россиян стали реже выявлять ВИЧ

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Синдром приобретённого иммунодефицита представляет собой последнюю стадию ВИЧ. По этой причине крайне важно отследить инфекцию как можно раньше. Несмотря на то что многие россияне по-прежнему верят в мифы касательно ВИЧ, население страны стало намного больше интересоваться данным заболеванием и чаще проверяться на его наличие. Более того, российские медики начали реже фиксировать новые случаи вируса иммунодефицита человека. О причинах положительной динамики, а также о том, в какие распространённые заблуждения о ВИЧ нужно перестать верить, — в материале NEWS.ru.

В России стали на 36% реже фиксировать новые случаи заражения вирусом иммунодефицита человека. Если в 2015 году на 100 тыс. населения страны было зарегистрировано 3,3 больного с установленным диагнозом, то в 2019 году этот показатель снизился до 2,1. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Тот факт, что россияне стали реже сталкиваться с ВИЧ, связан с разницей в структуре населения в 2015 и 2019 годах. Всё дело в том, что в стране за это время снизилась доля молодёжи, у которой заболевание обычно и выявляется впервые. Ведь большинство представителей более старшего поколения с вирусом иммунодефицита человека уже давно знают о своём статусе. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил иммунолог Владимир Болибок.

Слова специалиста подтверждает и статистика, с которой ознакомился NEWS.ru. По данным Росстата, за четыре года доля россиян в возрасте 25–29 лет снизилась с 8,6% от общей численности населения до 7%. А представителей возрастной группы от 35 до 49 лет, напротив, стало больше.

Тем не менее интерес россиян к теме ВИЧ действительно растёт. Об этом говорит увеличение числа тестирований. В 2015 году его прошли 28,3 млн россиян. В 2019 году на обследование решились уже 40,6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Повышение интереса россиян к обследованию специалисты связывают с тем, что у населения появилось больше информации о ВИЧ. В частности, в Москве начала проходить неделя тестирования на это заболевание.

Тем не менее российская молодёжь обладает недостаточными знаниями о ВИЧ, считает Болибок. Всё дело в отсутствии уроков полового воспитания в школах, в рамках которых детям и подросткам рассказывали бы о такого рода инфекциях.

Основная проблема заключается в том, что молодёжь сегодня не знает главного — каким образом передаётся вирус иммунодефицита человека. Многие ошибочно полагают, что заразиться можно через прикосновения, слюну от ВИЧ-положительного. В действительности же вирус невозможно «подцепить» через личные предметы, столовые приборы, рукопожатие, поцелуй или снаряды в фитнес-клубе. Ведь он передаётся через кровь, половой контакт и грудное молоко. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

В мифы о ВИЧ верят не только школьники, но и взрослые люди. В частности, некоторые считают, что заразиться инфекцией можно через комариный укус. Однако это утверждение не соответствует действительности, поскольку насекомое во время укуса не впрыскивает человеку кровь предыдущей «жертвы», пояснил специалист.

Между тем многие россияне ошибочно полагают, что использование презервативов способно полностью исключить заражение ВИЧ-инфекцией. Действительно, этот метод контрацепции является наилучшим в борьбе с вирусами, которые передаются половым путём, но 100-процентной гарантии не даёт. По этой причине необходимо как минимум раз в год проверяться на наличие антител к ВИЧ, поясняет Лордкипанидзе.

Нередко россияне считают, что женщина с ВИЧ-положительным статусом обязательно передаст вирус своему будущему ребёнку. Однако это также не соответствует действительности.

На сегодняшний день возможности антиретровирусной терапии позволяют врачам добиться очень высоких результатов в лечении пациентов с вирусом иммунодефицита человека. В частности, риск передачи заболевания от беременной женщины ребёнку при адекватном лечении удаётся снизить до 5–10%. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Между тем многие россияне ошибочно полагают, что отсутствие симптомов ВИЧ говорит об отсутствии заболевания. Действительно, у некоторых людей они проявляются спустя несколько месяцев после заражения. Однако симптомы могут не проявляться даже у человека, который уже на протяжении 5–10 лет имеет положительный статус, пояснил Лордкипанидзе.

ВИЧ по-прежнему остаётся одной из главных проблем здравоохранения. По данным ВОЗ, за время своего существования этот вирус унёс как минимум 33 миллиона жизней. В конце прошлого года число инфицированных ВИЧ в России превысило миллион человек.