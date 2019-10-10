https://static.news.ru/photo/cc15b30a-eb34-11e9-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый второй россиянин отказывается от отпуска из-за нехватки денег. К такому выводу пришли социологи аналитического центра НАФИ.

Согласно проведённому опросу, ограничивать себя в отдыхе приходится 46% граждан. Кроме того, 29% вынуждены отказаться от посещения театров и кинотеатров, а также от поездок к родственникам и друзьям (24%).

Чуть менее 20% населения экономит на покупке одежды и обуви и приобретении предметов домашнего обихода. С 2015 года резко выросло число людей, вынужденных экономить на образовании как для своих детей, так и для себя. Четыре года назад на образовании детей и взрослых членов семьи экономили по 6% респондентов, тогда как сегодня соответственно 10% и 9%, отмечает сайт KP.RU .

Ранее News.ru писал, что треть россиян провела летний отпуск в 2019 году дома. Второе место по популярности занял отдых на даче и огороде (36%). Замкнул тройку лидеров познавательный отдых с экскурсиями и путешествиями по памятным местам (33%).