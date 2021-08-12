Социолог объяснил рост числа свадеб в 2021 году

За первое полугодие 2021 года количество свадеб выросло на 40% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Минюста.

За январь — июнь в 2021 году ЗАГСы оформили 367 661 акт о заключении брака. Лидируют Москва (33 960), Московская область (24 099), Санкт-Петербург (19 679), Краснодарский край (16 891) и Свердловская область (11 671).

Сейчас мы наблюдаем отложенный спрос. Пандемийные ограничения в 2020 году коснулись загсов, и показатели брачности оказались снижены. А в 2021-м мы, вероятно, вернемся к допандемийным значениям, — описал ситуацию профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

При этом, отметил Щербаков, увеличение количества браков идёт вместе с увеличением числа разводов. Разочарование в семейной жизни ведёт к разводу и иногда повторному браку.

Ранее сообщалось, что количество новых браков в июне 2021 года выросло на 47,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.