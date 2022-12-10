Россияне стали экономить перед Новым годом «Коммерсант»: маркетологи прогнозируют сокращение чека на 20% в предновогодний сезон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России стали экономить и переключаться на более дешевые товары: так, эксперты прогнозируют сокращение среднего чека в онлайн-гипермаркетах на 20%. Эта тенденция может сохраниться и в предновогодний сезон, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Согласно данным NielsenIQ, по итогам третьего квартала около 70% потребителей в стране старались сокращать расходы, а опрос Ipsos показал, что четверть россиян в этом году намерена купить меньше подарков, чем в прошлом.

По словам специалистов, спрос россиян на непродовольственные товары был частично удовлетворен в ходе ноябрьских распродаж. В связи с этим их траты на подобные товары в декабре могут сократиться на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что траты на товары для дома также сократятся на 16-17%. Что касается таких категорий, как электроника и ювелирные украшения, то здесь, по мнению специалистов, средний чек останется на уровне 2021 года — примерно 18 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, более 50% россиян не готовы потратить на новогодний стол более 5 тысяч рублей. При этом каждый третий респондент планирует организовать застолье на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 8% допускают траты в 10–15 тысяч рублей, а 3% — более 15 тысяч.