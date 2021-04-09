Россияне стали чаще страховаться от кибератак

https://static.news.ru/photo/d6ccddbc-99c7-11eb-868b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в России в пять раз, а число купленных компаниями полисов, покрывающих подобные риски, приблизилось к тысяче.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что интерес со стороны компаний к такому виду страхования растёт, в том числе из-за увеличения числа людей, переходящих на удалённую работу.

Опрошенные изданием эксперты считают сомнительной экономическую эффективность для всех участников такого рода полисов. По их мнению, это является негативной стороной киберстрахования. Так, страховщики не могут оценить риски и потенциальные убытки, а клиентам выставляется в разы завышенная стоимость договоров или полисы, по которым невозможно получить выплаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне стали чаще задумываться о создании так называемой подушки безопасности. Многие обратились за накопительным страхованием жизни (НСЖ). Как рассказал директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь, НСЖ становится всё более популярным и востребованным механизмом на рынке. Его доля в общих продажах страховщиков жизни выросла с 27% в 2019 году до 31% в 2020-м.