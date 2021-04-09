Россияне стали чаще страховаться от кибератак

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в России в пять раз, а число купленных компаниями полисов, покрывающих подобные риски, приблизилось к тысяче.
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Опрошенные изданием эксперты считают сомнительной экономическую эффективность для всех участников такого рода полисов. По их мнению, это является негативной стороной киберстрахования. Так, страховщики не могут оценить риски и потенциальные убытки, а клиентам выставляется в разы завышенная стоимость договоров или полисы, по которым невозможно получить выплаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне стали чаще задумываться о создании так называемой подушки безопасности. Многие обратились за накопительным страхованием жизни (НСЖ). Как рассказал директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь, НСЖ становится всё более популярным и востребованным механизмом на рынке. Его доля в общих продажах страховщиков жизни выросла с 27% в 2019 году до 31% в 2020-м.