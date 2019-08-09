https://static.news.ru/photo/86f99622-bce7-11e9-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти половина жителей России по разным причинам испытывает сложности с приобретением лекарств, говорится в исследовании Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег».

Опрос, в котором в 2019 году приняли участие 1237 жителей разных регионов России, показал, что 49% респондентов испытывают сложности с покупкой лекарственных средств.

В 55% случаев опрошенные указывали на сложности из-за нехватки денег, в 38% случаев — на отсутствие необходимых препаратов. Около 5% отметили фактор отсутствия аптек, 2% — недоступность привычного лекарства.

При этом почти 60% респондентов заявили, что зарубежные препараты лучше, чем отечественные, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов исследования.

Ранее News.ru писал, что в Министерстве промышленности и торговли России считают преждевременными выводы о сокращении в аптеках ассортимента дешёвых лекарств. Ранее появилась информация о падении продаж лекарственных препаратов по цене до 500 рублей и об увеличении реализации более дорогих лекарств.