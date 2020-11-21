Россияне назвали наиболее престижные сферы занятости

https://static.news.ru/photo/41396fb4-2d6f-11eb-9b3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО "Газпром"/vk.com

Эксперты провели опрос среди 4184 россиян в возрасте от 18 лет, в результате которого выяснилось, какие сферы занятости граждане считают наиболее престижными. Наибольшее число респондентов проголосовали за нефтегазовую отрасль и информационные технологии.

Согласно итогам опроса, работу в нефтяной и газовой отрасли считают наиболее престижной 48% россиян. За информационные технологии проголосовали 47%. Уточняется, что IT-отрасль для респондентов от 18 до 25 лет, а также для опрошенных людей Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Западного и Центрального федеральных округов находится не на втором, а на первом месте.

Что касается наиболее непрестижных отраслей, то на первом месте стоит ЖКХ. Ее в качестве таковой отметили 45% респондентов. Сфера розничной торговли оказалась на втором месте (31%), далее расположились образовательные учреждения (26%) и сельское хозяйство (24%), — цитирует ТАСС сообщение экспертов.

Как ранее передавал NEWS.ru, топ наиболее престижных профессий в России возглавляет работа программиста (17%). Второе место россияне отдали таким должностям, как директор и топ-менеджер (13%), а третье место — должности президента и профессиям инженера и врача (по 4%).

При опросе соискатели заявили, что для них престиж профессии определяет величина зарплаты. Так считают 74% респондентов. Для 58% опрошенных престижная профессия пользуется уважением в обществе.