Российские пользователи игровой приставки Sony PlayStation подали коллективный иск на компанию Sony Interactive Entertainment. Граждане требуют компенсацию в размере 280 млн рублей в связи с ограничением доступа к электронному магазину игр. Об этом пишет газета «Ведомости». Иск зафиксировал Хорошевский районный суд столицы.
28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 миллионов рублей на всех обратившихся, — пишет газета со ссылкой на исковое заявление.
Sony приостановила свою деятельность в России 10 марта на фоне спецоперации на Украине. Ограничения коснулись в том числе импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. Истцами являются именно пользователи системы Sony PlayStation.
Как отметил юрист, односторонний отказ Sony от предоставления услуг не допускается правилами самой компании и грубо нарушает права пользователей. Истцы также убеждены, что отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны не предусмотрен законом о защите прав потребителей.
Моральный вред в размере 10 млн рублей для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью самой приставки — от 119 тысяч рублей для PlayStation 5. Учитывая, что, по имеющейся открытой информации, Sony Interactive Entertainment Europe Limited в 2020 году заработала порядка $25 млн, истцы считают такую сумму иска соразмерной.