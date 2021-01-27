Россиянам запретили редактировать фото на паспорт

https://static.news.ru/photo/39e74c18-6136-11eb-88f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. Согласно ему, фото гражданина для документа не должно подвергаться даже минимальной ретуши.

Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки, — цитирует регламент «Российская газета».

Там подчёркивается, что на фото должны быть достоверно отображены все особенности лица гражданина.

Помимо этого, регламент запрещает фотографироваться на паспорт в цветных контактных линзах, в очках с тонированными стёклами, в форменной и верхней одежде и шарфах, которые закрывают часть подбородка.

Головной убор допустим только в случае, если гражданин носит его в соответствии с религиозными убеждениями. При этом он не должен скрывать овал лица.

При оформлении паспорта через сайт госуслуг предусмотрена возможность приостановки процедуры на срок не более 30 календарных дней, если гражданин в течение трёх дней после приглашения на приём не явится в подразделение по вопросам миграции.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям Москвы в конце 2021 года начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, тогда же для них появится специальное приложение.