Россиянам заморозили индексацию зарплат до 2025 года: почему, кого коснется Госдума приостановила индексацию зарплат госслужащих до января 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума решила заморозить индексацию зарплат госслужащим до 2025 года. Кому повысят зарплату, кто останется без надбавки, как это повлияет на минимальный размер оплаты труда (МРОТ)?

Кому не повысят зарплату

На заседании 16 ноября Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. В первом чтении 25 октября депутаты хотели также заморозить индексацию зарплат судей, помощников депутатов и сенаторов, полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН, судебных приставов, таможенников и пожарных.

Ранее российское законодательство предполагало индексацию зарплат госслужащих в 2024 году на 4%. Заморозка должна была сэкономить бюджету 36 млн рублей.

В дальнейшем пресс-служба Минфина сообщила, что закон не коснется военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, таможенников и пожарных: их зарплаты будут рассматриваться отдельно.

В третьем чтении законопроекта приостановка индексации зарплат определена для судей, помощников сенаторов и депутатов Госдумы, гражданских госслужащих РФ. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

При этом индексация не касается зарплат бюджетников — она по плану должна быть повышена 1 октября 2024 года на расчетный уровень инфляции, 4,5%. А зарплата работников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры с 1 января 2024 года вырастет почти на 10%, согласно майским указам президента РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько увеличат МРОТ

16 ноября Госдума РФ приняла в финальном чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. В 2024 году показатель вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. Повышение произойдет 1 января нового года.

В Госдуме подчеркивают, что новые нормы обеспечат рост зарплат бюджетников.

«Индексация МРОТ и пересмотр коэффициента расчета в сторону повышения до 48% медианной зарплаты позволят увеличить размер социальных выплат по безработице, больничных, а также пособий по беременности и родам. Практикой доказано, что рост зарплат является драйвером экономики и переориентации работодателей на повышение эффективности труда и роста производительности», — заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Сколько денег дадут на зарплаты бюджетникам

Правительство России направит дополнительные средства на увеличение зарплат бюджетников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

За последние два месяца на эти цели выделено порядка 31 млрд рублей, что позволило повысить зарплаты сотрудникам федеральных учреждений в области культуры, науки, медицины и образования. <...> Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 млрд. Это финансирование поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом именно майских указов президента. Также средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка«, — сообщил глава кабмина.

По его словам, принятое решение поможет дополнительно поддержать людей.

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