Россиянам рассказали о мошеннической схеме с покупкой билетов на концерты

ВТБ в январе зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Злоумышленники рассылают объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Затем мошенники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд, рассказал РБК представитель ВТБ.

Потенциальной жертве предлагается заполнить платёжную форму с персональными и контактными данными, а также реквизитами банковской карты. Таким образом человек оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами, после чего с банковской карты с разницей в 10–15 секунд начинают списываться деньги вплоть до полного обнуления баланса.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection компании Group-IB Евгений Егоров рассказал, что ранее масштабного использования схемы с многократным списанием денежных средств не наблюдалось. Количество списаний было ограничено, и мошенники заранее пытались узнать баланс карты для обнуления. Он предположил, что с получением реквизитов карты на фишинговом сайте запускается бот, инициирующий платежи с суммой, не требующей подтверждения платежа.

Чтобы не стать жертвой мошенников, россиянам рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами для покупки билетов, внимательно проверять их написание в строке браузера, а также устанавливать лимиты трат по картам или пользоваться картами с небольшими суммами на них.

Ранее Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей сервиса «Госуслуги». Они получают цифровые копии документов людей и берут на их имена займы.

Выяснилось, что преступники от имени пострадавшего попросили оператора мобильной связи временно отключить его номер от сети, получили доступ к его учётной записи на портале «Госуслуги» и скопировали персональные данные. Создав поддельную цифровую копию паспорта с личными сведениями потерпевшего, они оформили кредиты в семи микрофинансовых компаниях.

После того как микрофинансовые компании получили от потерпевшего заявления о недействительности договоров займа, некоторые из них аннулировали мошеннические сделки и задолженность заявителя. Две организации продолжают исполнять условия договора и начисляют проценты, что стало поводом для судебного разбирательства.